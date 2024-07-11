Байден объявил о новом пакете помощи США для Украины

Президент США Джозеф Байден во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Вашингтоне, где проходит саммит НАТО, объявил о новом пакете помощи Украине в сфере безопасности.



«Сегодня я с гордостью объявляю о новом пакете помощи Украине в сфере безопасности. Это будет восьмой пакет, который я утвердил с тех пор, как мы подписали законопроект о национальной безопасности», — сказал Байден.



Также американский лидер подчеркнул, что США работает с союзниками по НАТО, чтобы гарантировать, что этим летом Украина будет летать на истребителях F-16.



Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с Байденом поблагодарил Соединенные Штаты.



«Очень приятно. Новая новость — новый пакет безопасности. Благодарю вас, вашу команду, вашу администрацию, конечно, Конгресс и обе его палаты, всех американцев за их чрезвычайно важную поддержку Украины и ее народа. Мы вместе защищаем жизнь наших людей… И сейчас мы вместе защищаем безопасность, свободу, независимость Украины», — заявил он.



Зеленский также лично поблагодарил Байдена за его личную позицию поддержать Украину решением о предоставлении новых систем ПВО после российского ракетного удара по детской больнице «Охматдет» в Киеве.



«Мы очень ценим ваше решение усилить нашу ПВО, которое обеспечит пять новых "Пэтриотов" и десятки других систем», — заявил президент Украины.

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