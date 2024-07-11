Второй Саммит мира с участием России Украина хочет провести до президентских выборов в США — СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский на Саммите мира в Швейцарии. Фото: Getty Images

Украина стремится провести второй Саммит мира с участием России до выборов в США, которые состоятся в ноябре этого года. Об этом сообщает американское издание Bloomberg.

Издание отмечает, что стремление Киева организовать встречу до выборов в США указывает на то, что Украина испытывает чувство срочности, поскольку сталкивается с перспективой возвращения Дональда Трампа в Белый дом. Предполагаемый кандидат в президенты от Республиканской партии хвастался, что прекратит войну к моменту своей инаугурации в январе, и высказался против продолжения военной поддержки Киева со стороны США.

Как пишет Bloomberg, один из украинских чиновников подтвердил план провести второй саммит перед выборами в США. Несколько чиновников из некоторых западных союзных стран заявили, что любая встреча должна быть тщательно организована с четкой целью и управляемыми ожиданиями.

Однако некоторые американские чиновники не убеждены, что саммит с Россией и Украиной состоится.

Также издание Bloomberg напомнило, что во вторник, 9 июля, президент Украины Владимир Зеленский выступая в Институте Рейгана в Вашингтоне призвал США помочь организовать второй саммит, чтобы сделать его «более весомым и по-настоящему решающим».

Напомним, 15-16 июня в Швейцарии прошёл Глобальный саммит мира по Украине, в котором приняло участие 101 государство мира, включая международные организации. Во время Саммита участники обсудили три темы: ядерная безопасность, продовольственная безопасность и освобождение всех пленных и депортированных украинцев.