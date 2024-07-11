Байден оголосив про новий пакет допомоги США для України

Міністерство оборони США оголосило про додаткову допомогу в галузі безпеки на 225 мільйонів доларів для задоволення критичних потреб України в галузі безпеки та оборони.



На сайті Пентагону зазначено, що цей пакет із Presidential Drawdown Authority (PDA) надасть Україні додаткові можливості для задоволення її найнагальніших потреб, включно із системами ППО і перехоплювачами; боєприпасами для ракетних систем і артилерії, а також протитанковою зброєю.



Можливості зазначеного пакета містять: одну батарею Patriot; боєприпаси для NASAMS; зенітні ракети Stinger; боєприпаси для HIMARS; артилерійські снаряди калібру 155 мм і 105 мм; протитанкові системи TOW; протитанкові системи Javelin і AT-4; боєприпаси для стрілецької зброї; підривні боєприпаси; запчастини, технічне обслуговування та інше допоміжне обладнання.



Раніше президент США Джозеф Байден під час зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським у Вашингтоні, де проходить саміт НАТО, оголосив про новий пакет допомоги Україні у сфері безпеки.



«Сьогодні я з гордістю оголошую про новий пакет допомоги Україні у сфері безпеки. Це буде восьмий пакет, який я затвердив, відколи ми підписали законопроєкт про національну безпеку», — сказав Байден.



Також американський лідер підкреслив, що США працюють із союзниками по НАТО, аби гарантувати, що цього літа Україна літатиме на винищувачах F-16.



Президент України Володимир Зеленський на зустрічі з Байденом подякував Сполученим Штатам.



«Дуже приємно. Нова новина — новий пакет безпеки. Дякую вам, вашій команді, вашій адміністрації, звичайно, Конгресу та обом його палатам, всім американцям за їхню надзвичайно важливу підтримку України та її народу. Ми разом захищаємо життя наших людей... І зараз ми разом захищаємо безпеку, свободу, незалежність України», — заявив він.



Зеленський також особисто подякував Байдену за його особисту позицію підтримати Україну рішенням про надання нових систем ППО після російського ракетного удару по дитячій лікарні «Охматдит» у Києві.



«Ми дуже цінуємо ваше рішення посилити нашу ППО, яке забезпечить п'ять нових "Петріотів" та десятки інших систем», — заявив Президент України.

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