В результате обстрелов оккупантами Донетчины ранения получил 21 человек, погибли – 4 гражданских

Оккупационная армия РФ за минувшие сутки, 11 июля, обстреляла населенные пункты Донецкой области. В результате ударов четверо жителей погибли, есть пострадавшие. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.



«За 11 июля россияне убили 4 жителей Донетчины: в Мирнограде, Райгородке, Северске и Новоселовке Первой», — отметил он.





Кроме того, по словам Филашкина, еще 21 человек за сутки получил ранения.



С начала полномасштабной войны в Донецкой области погибли 2079 человек, получили ранения — 5367. Общее количество жертв россиян в Донецкой области подано без учета Мариуполя и Волновахи.



Ранее мы писали, что 11 июля российские военные подвергли обстрелу из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Смерч» город Украинск Донецкой области.