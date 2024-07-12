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Внаслідок обстрілів окупантами Донеччини поранена 21 людина, загинули 4 цивільних

12 липня 2024, 09:56

Внаслідок обстрілів окупантами Донеччини поранена 21 людина, загинули 4 цивільних

Окупаційна армія РФ минулої доби, 11 липня, обстріляла населені пункти Донецької області. Внаслідок ударів четверо цивільних загинули, є постраждалі. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

«За 11 липня росіяни вбили 4 жителів Донеччини: у Мирнограді, Райгородці, Сіверську та Новоселівці Першій», — зазначив він.



Крім того, за словами Філашкіна, ще 21 людина за добу зазнала поранень.

З початку повномасштабної війни на Донеччині загинули 2 079 людей, дістали поранення 5 367. Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подана без урахування Маріуполя та Волновахи.

Раніше ми писали, що 11 липня російські військові обстріляли з реактивної системи залпового вогню (РСЗВ) «Смерч» місто Український Донецької області.

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