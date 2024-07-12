Россияне обстреляли Украинск Донецкой области из «Смерча»

Последствия обстрела города Украинск Донецкой области российскими войсками 11 июля. Фото: Селидовская ГВА

Вчера российские военные подвергли обстрелу из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Смерч» город Украинск Донецкой области. Об этом сообщила Селидовская городская военная администрация.

«В четверг, 11 июля, примерно в 14:55 произошел обстрел города Украинска из РСЗО "Смерч"», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате атаки повреждены два пятиэтажных жилых дома.

«К счастью, пострадавших и погибших нет», — заявили в ГВА.

Напомним, Донецкая область в течение всего дня 11 июля находилась под обстрелом российских военных. В результате атак погиб 15-летний подросток, еще 17 человек — пострадали.