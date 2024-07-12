Силы обороны Юга за сутки уничтожили станцию управления БпЛА и 63 единицы вооружения

Силы обороны Юга наносят огневое поражение по местам дислокации российских военных, в течение суток ВСУ уменьшило количество личного состава противника на 76 человек. Об этом говорится в отчете Сил обороны Юга Украины.
Также ВС РФ потеряли 63 единицы вооружения и военной техники, из них:
Украинские военнослужащие также уничтожили 5 полевых пунктов боеснабжения, 3 наблюдательных пункта, станцию управления БпЛА, место хранения ГСМ, минное заграждение и полевой пункт материально-технического обеспечения.
Ранее стало известно, что ПВО Украины сбила ночью 5 крылатых ракет Х-101 и 11 «шахедов».
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