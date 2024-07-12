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Силы обороны Юга за сутки уничтожили станцию управления БпЛА и 63 единицы вооружения

12 июля 2024, 09:58

Силы обороны Юга за сутки уничтожили станцию управления БпЛА и 63 единицы вооружения

Силы обороны Юга уничтожили станцию управления БпЛА и 63 единицы оружия. Фото: 121 обр ТрО ЗСУ Силы обороны Юга уничтожили станцию управления БпЛА и 63 единицы оружия. Фото: 121 обр ТрО ЗСУ

Силы обороны Юга наносят огневое поражение по местам дислокации российских военных, в течение суток ВСУ уменьшило количество личного состава противника на 76 человек. Об этом говорится в отчете Сил обороны Юга Украины.

Также ВС РФ потеряли 63 единицы вооружения и военной техники, из них:

  • 14 орудий;
  • 1 зенитная установка;
  • 1 миномет;
  • 36 единиц автобронетехники;
  • 2 мотоцикла;
  • 3 разведывательных БпЛА;
  • 1 комплекс видеонаблюдения «Муром-М»;
  • 4 лодки;
  • 1 квадроцикл.

Украинские военнослужащие также уничтожили 5 полевых пунктов боеснабжения, 3 наблюдательных пункта, станцию управления БпЛА, место хранения ГСМ, минное заграждение и полевой пункт материально-технического обеспечения.

Ранее стало известно, что ПВО Украины сбила ночью 5 крылатых ракет Х-101 и 11 «шахедов».

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