Силы обороны Юга за сутки уничтожили станцию управления БпЛА и 63 единицы вооружения

Силы обороны Юга уничтожили станцию управления БпЛА и 63 единицы оружия. Фото: 121 обр ТрО ЗСУ

Силы обороны Юга наносят огневое поражение по местам дислокации российских военных, в течение суток ВСУ уменьшило количество личного состава противника на 76 человек. Об этом говорится в отчете Сил обороны Юга Украины.

Также ВС РФ потеряли 63 единицы вооружения и военной техники, из них:

14 орудий;

1 зенитная установка;

1 миномет;

36 единиц автобронетехники;

2 мотоцикла;

3 разведывательных БпЛА;

1 комплекс видеонаблюдения «Муром-М»;

4 лодки;

1 квадроцикл.

Украинские военнослужащие также уничтожили 5 полевых пунктов боеснабжения, 3 наблюдательных пункта, станцию управления БпЛА, место хранения ГСМ, минное заграждение и полевой пункт материально-технического обеспечения.



Ранее стало известно, что ПВО Украины сбила ночью 5 крылатых ракет Х-101 и 11 «шахедов».