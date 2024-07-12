ПВО Украины сбила 5 крылатых ракет и 11 «шахедов»

Вечером 11 июля 2024 года российские оккупанты атаковали Украину с самолетов стратегической авиации 5-ю крылатыми ракетами Х-101 и 19-ю ударными БпЛА «Shahed-131/136», а также беспилотниками неустановленного типа. Об этом сообщил командующий Воздушных Сил генерал-лейтенант Николай Олещук.
«Основное направление удара — Староконстантинов. В результате противовоздушного боя ракеты были сбиты в Хмельницкой, Сумской и Черкасской областях. Также противовоздушной обороной сбито 11 "шахедов" и беспилотников неустановленного типа в Николаевской, Киевской, Винницкой, Хмельницкой, Херсонской и Сумской областях», — уточнил Олещук.
Отмечается, что остальные восемь беспилотников локально были потеряны. По информации командующего Воздушных Сил, с целью перегрузки противовоздушной обороны, противник использует имитаторы ударных БпЛА.
Напомним, вчера российские военные подвергли обстрелу из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Смерч» город Украинск Донецкой области.
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