Сили оборони Півдня за добу знищили станцію управління БпЛА та 63 одиниці озброєння

Сили оборони Півдня завдають вогневого ураження по місцях дислокації росіян, протягом доби ЗСУ зменшило кількість особового складу противника на 76 осіб. Про це йдеться у звіті Сил оборони Півдня України.
Також ЗС РФ втратили 63 одиниці озброєння та військової техніки, з них:
Українські військовослужбовці також знищили 5 польових пунктів боєпостачання, 3 спостережні пункти, станцію управління БпЛА, місце зберігання ПММ, мінне загородження, польовий пункт матеріально-технічного забезпечення.
Раніше стало відомо, що ППО України збила вночі 5 крилатих ракет Х-101 і 11 «шахедів».
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