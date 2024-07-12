Сили оборони Півдня за добу знищили станцію управління БпЛА та 63 одиниці озброєння

Сили оборони Півдня знищили станцію управління БпЛА та 63 одиниці озброєння. Фото: 121 обр ТРО ЗСУ

Сили оборони Півдня завдають вогневого ураження по місцях дислокації росіян, протягом доби ЗСУ зменшило кількість особового складу противника на 76 осіб. Про це йдеться у звіті Сил оборони Півдня України.

Також ЗС РФ втратили 63 одиниці озброєння та військової техніки, з них:

14 гармат;

1 зенітна установка;

1 міномет;

36 одиниць автобронетехніки;

2 мотоцикли;

3 розвідувальні БпЛА;

1 комплекс відеоспостереження «Муром-М»;

4 човни;

1 квадроцикл.

Українські військовослужбовці також знищили 5 польових пунктів боєпостачання, 3 спостережні пункти, станцію управління БпЛА, місце зберігання ПММ, мінне загородження, польовий пункт матеріально-технічного забезпечення.



Раніше стало відомо, що ППО України збила вночі 5 крилатих ракет Х-101 і 11 «шахедів».