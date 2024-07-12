Более 1000 оккупантов, 9 танков и 48 артсистем: в Генштабе рассказали о потерях армии РФ

Силы обороны за минувшие сутки уничтожили 1030 российских оккупантов ранеными и убитыми. Кроме того, ВСУ ликвидировали огромное количество техники, в частности, танки, боевые бронированные машины и артсистемы. Об этом сообщили в пресс-службе Генерального штаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 12.07.24 ориентировочно составили:
Потери армии РФ в Украине с начала полномасштабной войны составили 556 650 человек.
Ранее мы писали, что вечером 11 июля 2024 года российские оккупанты атаковали Украину с самолетов стратегической авиации 5-ю крылатыми ракетами Х-101 и 19-ю ударными БпЛА «Shahed-131/136», а также беспилотниками неустановленного типа.
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