Более 1000 оккупантов, 9 танков и 48 артсистем: в Генштабе рассказали о потерях армии РФ

Силы обороны за минувшие сутки уничтожили 1030 российских оккупантов ранеными и убитыми. Кроме того, ВСУ ликвидировали огромное количество техники, в частности, танки, боевые бронированные машины и артсистемы. Об этом сообщили в пресс-службе Генерального штаба ВСУ.



Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 12.07.24 ориентировочно составили:

личного состава - 556 650 (+1030) человек ликвидировано;

танков - 8191 (+9) ед;

боевых бронированных машин - 15 755 (+23) ед;

артиллерийских систем - 15 158 (+48) ед;

РСЗО - 1119 ед;

средства ПВО - 888 (+2) ед;

самолетов - 361 ед;

вертолетов - 326 ед;

БПЛА оперативно-тактического уровня - 12 035 (+26) ед;

крылатых ракет - 2397 (+5) ед;

кораблей/катеров - 28 ед;

подводных лодок - 1 ед;

автомобильной техники и автоцистерн - 20 409 (+84) ед;

специальной техники - 2543 (+8) ед.

Потери армии РФ в Украине с начала полномасштабной войны составили 556 650 человек.

Ранее мы писали, что вечером 11 июля 2024 года российские оккупанты атаковали Украину с самолетов стратегической авиации 5-ю крылатыми ракетами Х-101 и 19-ю ударными БпЛА «Shahed-131/136», а также беспилотниками неустановленного типа.