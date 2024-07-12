Понад 1 000 окупантів, 9 танків та 48 артсистем: у Генштабі розповіли про втрати армії РФ

Сили оборони за минулу добу знищили 1 030 російських окупантів пораненими та вбитими. Крім того, ЗСУ ліквідували величезну кількість техніки, зокрема танки, бойові броньовані машини та артсистеми. Про це повідомили у пресслужбі Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 12.07.24 орієнтовно склали:
Втрати армії РФ в Україні з початку повномасштабної війни становили 556 650 осіб.
Раніше ми писали, що ввечері 11 липня 2024 року російські окупанти атакували Україну з літаків стратегічної авіації 5-ма крилатими ракетами Х-101 і 19-ма ударними БПЛА Shahed-131/136, а також безпілотниками невстановленого типу.
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