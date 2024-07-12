На Донетчине российские военные убили пожилую женщину и заселились в ее дом – «Жовта Стрічка»

Российские военные убили женщину пожилого возраста в оккупированном селе Никольское Донецкой области. Об этом сообщили в партизанском движении «Жовта Стрічка».
Место преступления россияне не покинули, а заселились в дом убитой пенсионерки. Местная оккупационная администрация содействует таким преступлениям.
«Этот случай является частью более широкого паттерна насилия и репрессий, систематически совершаемых российскими военными против гражданского населения в оккупированных регионах Украины», – отметили партизаны.
Напомним, что из РФ в Украину вернули 85-летнюю женщину из Донецкой области.
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