Из РФ в Украину вернули 85-летнюю женщину из Донецкой области

Из России в Украину удалось вернуть 85-летнюю женщину. Ее депортировали из временно оккупированной территории Донецкой области в российский Таганрог в 2022 году. Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.



По его словам, женщина большую часть своей жизни прожила в городе Волноваха, однако после полномасштабного вторжения ее принудительно депортировали в дом престарелых в городе Таганрог.





К Лубинцу обратилась сестра 85-летней украинки, которая рассказала, что здоровье ее родственницы с каждым днем становится только хуже.



«Офис омбудсмена совместными усилиями с общественной организацией «Плуритон» организовал эвакуацию женщины на подконтрольную территорию Украины территорию. Этот процесс требовал значительных усилий и координации, но в конце концов все препятствия были преодолены», — отметил омбудсмен.



Известно, что сейчас женщина проживает со своей семьей в Полтаве.



Ранее мы писали, что десять украинских детей, которые проживали на временно оккупированных территориях, вернули домой.