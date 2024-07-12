На Донеччині російські військові вбили жінку похилого віку і заселилися в її будинок – «Жовта Стрічка»

Російські військові вбили жінку похилого віку в окупованому селі Микільське Донецької області. Про це повідомили у партизанському русі «Жовта Стрічка».

Місця злочину росіяни не покинули, а заселилися у будинок вбитої пенсіонерки. Місцева окупаційна адміністрація сприяє таким злочинам.

«Цей випадок є частиною ширшого патерну насильства та репресій, які систематично вчиняють російські військові проти цивільного населення в окупованих регіонах України», – зазначили партизани.

Нагадаємо, що із РФ в Україну повернули 85-річну жінку з Донецької області.