В оккупированном Донецке приговорили сотрудника ОБСЕ к 14 годам тюрьмы

Приговорили сотрудника ОБСЕ к 14 годам тюрьмы. Фото: Генпрокурора РФ

В «Верховном суде ДНР» временно оккупированного Донецка приговорили сотрудника ОБСЕ в Украине 56-летнего Вадима Голду к 14 годам лишения свободы. Его обвиняют в шпионаже. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.



По версии «следствия», в 2021 году ассистент по безопасности специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, находясь в «ДНР», «выполнял разведывательное задание в интересах иностранной разведки, в частности, собирал данные об объектах промышленности, по которым впоследствии наносились ракетные удары, причинившие ущерб на общую сумму почти в 100 млн рублей».



Судья назначил Голде наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.



Кроме того, «суд» конфисковал 43 бронированных автомобиля СММ ОБСЕ.



Ранее мы писали, что группировка «ДНР» открыла «уголовное дело» против нескольких сотрудников специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, которые якобы передавали Украине информацию о «войсках» и «государственных учреждениях ДНР».



В свою очередь, председатель и генеральный секретарь ОБСЕ призвали немедленно освободить четырех членов Специальной мониторинговой миссии, которых задержали в оккупированных РФ Донецке и Луганске.