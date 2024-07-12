В окупованому Донецьку засудили співробітника ОБСЄ до 14 років ув'язнення

Засудили співробітника ОБСЄ до 14 років ув'язнення. Фото: Генпрокурора РФ

У «Верховному суді ДНР» тимчасово окупованого Донецька засудили співробітника ОБСЄ в Україні 56-річного Вадима Голду до 14 років позбавлення волі. Його звинувачують у шпигунстві. Про це повідомили у пресслужбі Генпрокуратури РФ.



За версією «слідства», у 2021 році асистент з безпеки спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, перебуваючи в «ДНР», «виконував розвідувальне завдання на користь іноземної розвідки, зокрема, збирав дані про об'єкти промисловості, по яких згодом завдавали ракетних ударів, що заподіяли шкоди на загальну суму майже 100 млн рублів».



Суддя призначив Голді покарання у вигляді 14 років ув'язнення з відбуванням у виправній колонії суворого режиму.



Крім того, «суд» конфіскував 43 броньовані автомобілі СММ ОБСЄ.



Раніше ми писали, що угруповання «ДНР» відкрило «кримінальну справу» проти кількох співробітників спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, які нібито передавали Україні інформацію про «війська» та «державні установи ДНР».



Своєю чергою голова і Генеральний секретар ОБСЄ закликали негайно звільнити чотирьох членів Спеціальної моніторингової місії, яких затримали в окупованих РФ Донецьку та Луганську.