Тарифы на электроэнергию не будут пересматриваться до 1 мая 2025 года — Минэнерго

Цена на свет не будет повышаться как минимум до конца апреля будущего года

Для бытовых потребителей тарифы на электроэнергию не будут пересматриваться до 1 мая будущего года. Об этом говорится в ответе министра энергетики Украины Германа Галущенко на запрос народного депутата Алексея Кучеренко.

«С 1 июня тариф на электроэнергию для населения составляет 4,32 грн/кВтч. При среднем потреблении электроэнергии в 170 кВтч, платежка за электроэнергию составляет 285 гривен», — говорится в сообщении.

Министр энергетики Герман Галущенко объяснял, что предыдущий тариф в размере 2,64 гривны покрывал лишь треть реальной стоимости электроэнергии, и подчеркивал: если бы россия систематически не разрушала энергетическую инфраструктуру Украины, то тарифы остались бы неизменными.

«Повышение тарифа — это сложный, но необходимый шаг. Цель — не остаться без света, удержать систему. Нас ждет масштабная реконструкция, которая нуждается в огромных силах и средствах», — отмечал министр.

В то же время глава ведомства подчеркивал, что в нынешних условиях нельзя позволить поднять тариф до рыночного уровня — 7,5 грн/кВт·час.

До этого в мае социологическая группа «Рейтинг» провела опрос, показавший, что 55% украинцев с пониманием относятся к повышению тарифов с целью обеспечения ремонта разрушенных объектов инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что стоимость электроэнергии для населения Украины должна быть еще выше, ведь она составляет более 7,5 грн. Об этом заявила заместитель министра энергетики Украины Светлана Гринчук.