Тарифи на електроенергію не переглядатимуть до 1 травня 2025 року — Міненерго

Ціна на світ не підвищуватиметься як мінімум до кінця квітня наступного року

Для побутових споживачів тарифи на електроенергію не переглядатимуться до 1 травня наступного року. Про це йдеться у відповіді міністра енергетики України Германа Галущенка на запит народного депутата Олексія Кучеренка.

«З 1 червня тариф на електроенергію для населення становить 4,32 грн/кВтг. За середнього споживання електроенергії в 170 кВтг, платіжка за електроенергію становить 285 гривень», — йдеться у повідомленні.

Міністр енергетики Герман Галущенко пояснював, що попередній тариф у розмірі 2,64 гривні покривав лише третину реальної вартості електроенергії, і наголошував: якби Росія систематично не руйнувала енергетичну інфраструктуру України, то тарифи залишилися б незмінними.

«Підвищення тарифу – це складний, але необхідний крок. Мета – не залишитися без світла, утримати систему. На нас чекає масштабна реконструкція, яка потребує величезних сил та коштів», — зазначав міністр.

Водночас глава відомства наголошував, що за нинішніх умов не можна дозволити підняти тариф до ринкового рівня — 7,5 грн/кВт·год.

До цього у травні соціологічна група «Рейтинг» провела опитування, яке показало, що 55% українців з розумінням ставляться до підвищення тарифів з метою забезпечення ремонту зруйнованих об'єктів інфраструктури.

Раніше повідомлялося, що вартість електроенергії для населення України має бути ще вищою , адже вона становить понад 7,5 грн. Про це заявила заступник міністра енергетики Світлана Грінчук.