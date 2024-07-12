Войска России ударили по пожарно-спасательной части в Торецке: от здания остались руины

Руины пожарно-спасательной части Торецка. Фото: ГСЧС в Донецкой области

Российские войска ударили по пожарно-спасательной части в городе Торецк Донецкой области. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы ГСЧС в Донецкой области.

В результате обстрела части от здания остались руины.

«Это очередное преступление России, безжалостно разрушающей украинскую землю, причиняющей страдания мирным жителям и тем, кто их спасает. Накануне из-за опасности торецкие спасатели были вынуждены передислоцироваться в другое подразделение. К счастью, среди личного состава никто не пострадал. Несмотря на все сложности и не утихающие обстрелы они продолжали и продолжают выполнять свои обязанности на территории Торецкой громады – ликвидировать последствия обстрелов, оказывать медицинскую помощь раненым и эвакуировать население», – отметили в ГСЧС Донетчины.

Напомним, что утром 11 июля армия РФ ударила по жилому сектору города Курахово Донецкой области, в результате чего возник масштабный пожар в частном доме.