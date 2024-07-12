Війська Росії вдарили по пожежно-рятувальній частині в Торецьку: будівля перетворилася на руїни

Руїни пожежно-рятувальної частини Торецька. Фото: ДСНС у Донецькій області

Російські війська вдарили по пожежно-рятувальній частині у місті Торецьк Донецької області. Про це стало відомо із повідомлення пресслужби ДСНС у Донецькій області.

Внаслідок обстрілу частини будівля перетворилася на руїни.

«Це черговий злочин Росії, яка безжально руйнує українську землю, завдає страждань мирним жителям і тим, хто їх рятує. Напередодні через небезпеку торецькі рятувальники були змушені передислокуватися до іншого підрозділу. На щастя, серед особового складу ніхто не постраждав. Попри всі складнощі та обстріли, що не вщухають, вони виконували та продовжують виконувати свої обов'язки на території Торецької громади: ліквідовувати наслідки обстрілів, надавати медичну допомогу пораненим та евакуювати населення», – зазначили в ДСНС Донеччини.

Нагадаємо, що вранці 11 липня армія РФ вдарила по житловому сектору міста Курахове Донецької області, внаслідок чого виникла масштабна пожежа в приватному будинку.