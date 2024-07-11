Армия РФ ударила по жилому сектору Курахово: возник масштабный пожар в частном доме

Пожар после российского обстрела Курахово. Фото: ГСЧС в Донецкой области

Утром 11 июля оккупанты обстреляли жилой сектор города Курахово Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Донецкой области.

В результате обстрела возник пожар на территории частного дома. По прибытию на место спасатели установили, что горят дом и гараж. Площадь пожара составила 200 квадратных метров.

Бойцы ГСЧС тушили пожар в течение трех часов. В результате обстрела никто не пострадал.

Напомним, что 10 июля россияне обстреляли Национальный природный парк «Святые горы» на Донетчине, в результате чего возник масштабный пожар.