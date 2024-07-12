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В оккупированном Донецке в результате сброса боеприпаса с БПЛ ранен мужчина

12 июля 2024, 15:42

В оккупированном Донецке в результате сброса боеприпаса с БПЛ ранен мужчина

В пятницу, 12 июля, во временно оккупированном Донецке произошел сброс взрывоопасного предмета с БПЛА на автобус. В результате этого один человек получил травмы. Об этом сообщил так называемый глава администрации города Алексей Кулемзин.

Отмечается, что инцидент произошел в 11:15, поврежден рейсовый автобус № 41 по ул. Бирюзова, боеприпас был сброшен на заднюю часть транспортного средства.



«По предварительной информации, ранения получил мужчина 1967 года рождения», — отметил он.

Ранее мы писали, что временно оккупированный Россией Донецк 11 июля попал под обстрел. Известно об одном пострадавшем.

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