В оккупированном Донецке в результате сброса боеприпаса с БПЛ ранен мужчина

В пятницу, 12 июля, во временно оккупированном Донецке произошел сброс взрывоопасного предмета с БПЛА на автобус. В результате этого один человек получил травмы. Об этом сообщил так называемый глава администрации города Алексей Кулемзин.



Отмечается, что инцидент произошел в 11:15, поврежден рейсовый автобус № 41 по ул. Бирюзова, боеприпас был сброшен на заднюю часть транспортного средства.





«По предварительной информации, ранения получил мужчина 1967 года рождения», — отметил он.



Ранее мы писали, что временно оккупированный Россией Донецк 11 июля попал под обстрел. Известно об одном пострадавшем.