В окупованому Донецьку внаслідок скидання боєприпасу з БПЛ поранено чоловіка

У п'ятницю, 12 липня, у тимчасово окупованому Донецьку скинули вибухонебезпечний предмет з БПЛА на автобус. Внаслідок цього одна людина травмована. Про це повідомив так званий голова адміністрації міста Олексій Кулемзін.



Зазначається, що інцидент стався о 11:15. Пошкоджений рейсовий автобус № 41 на вул. Бірюзова, боєприпас скинули на задню частину транспортного засобу.





«За попередньою інформацією, поранення дістав чоловік 1967 року народження» — зазначив Кулемзін.



Раніше ми писали, що тимчасово окупований Росією Донецьк 11 липня потрапив під обстріл. Відомо про одного постраждалого.