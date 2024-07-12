В Подмосковье разбился самолет «Сухой Суперджет»: весь экипаж погиб

В РФ разбился самолет. Фото: соцсети

В российском Подмосковье 12 июля произошло падение самолета «Сухой Суперджет». Есть погибшие. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.



По предварительным данным, самолет упал в Коломенском районе. Пассажиров на борту не было, только 3 члена экипажа.



Известно, что полет был тестовым после планового ремонта. Самолет был произведен в 2014 году, компания «Газпром» была его единственным эксплуатантом.



Как отмечается, самолет находился в воздухе более часа перед падением, он летел с авиазавода под Луховицами во Внуково.



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