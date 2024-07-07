В Донецкой области воины-зенитчики сбили российский Су-25

Су-25 сбили в Донецкой области. Фото: соцсети

Сегодня стало известно, что воины-зенитчики сбили российский самолет Су-25. Это произошло в Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе ОСГВ «Хортица».



«На Покровском направлении украинские военнослужащие сбили российский самолет Су-25, который обстреливал позиции подразделений Сил обороны», — говорится в сообщении.



Известно, что «приземлили» самолет воины-зенитчики отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручко.



Ранее мы писали, что украинские военнослужащие продолжают на передовой ликвидировать не только военную технику российских оккупантов, но и противовоздушную оборону. Известно, что недавно военные уничтожили восемь зенитных комплексов.