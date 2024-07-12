У Підмосков`ї розбився літак «Сухий Суперджет»: екіпаж загинув

У РФ розбився літак. Фото: соцмережі

У російському Підмосков'ї 12 липня сталося падіння літака «Сухий Суперджет». Є загиблі. Про це повідомляє ТАСС з посиланням на оперативні служби.



За попередньою інформацією, літак упав у Коломенському районі. Пасажирів на борту не було, лише троє членів екіпажу.



Відомо, що політ був тестовий після планового ремонту. Літак збудований у 2014 році, компанія «Газпром» була його єдиним експлуатантом.



Як зазначається, літак перебував у повітрі понад годину перед падінням, він летів з авіазаводу під Луховицями до Внуково.



Раніше ми писали, що 7 липня воїни-зенітники збили російський літак Су-25. Це сталося на Донеччині.