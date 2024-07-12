На Константиновку Донецкой области российские войска сбросили управляемую авиабомбу

Столб дыма поднимается к небу после авиаудара по Константиновке Донецкой области. Фото: Донбасс/Telegram

Сегодня днем российская армия нанесла авиаудар по городу Константиновка Донецкой области. Предварительно, город был атакован управляемой авиабомбой. Об этом сообщают Тelegram-каналы «Донбасс» и «Типичная Константиновка».

Удар был нанесен приблизительно в 16:00 12 июля.

«Только что КАБ в районе Константиновки, со стороны Торецка», — сообщил Тelegram-канал «Донбасс».

Официальной информация о пострадавших и разрушениях в результате обстрела на этот час нет.

Напомним, что утром 12 июля город Николаевка в Краматорском районе Донецкой области попал под обстрел армии РФ.