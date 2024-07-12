Город Николаевка под Славянском Донецкой области подвергся российскому обстрелу

Утром 19 июля город Николаевка в Краматорском районе Донецкой области попал под обстрел армии РФ. Об этом сообщает Тelegram-канал «Донбасс оперативный».
Отмечается что в городе слышны звуки взрывов.
«Прилеты по окраинам», — говорится в сообщении.
Напомним, вчера днем, 11 июля, российские военные подвергли обстрелу из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Смерч» город Украинск Донецкой области. Обошлось без пострадавших.
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