На Костянтинівку Донецької області російські війська скинули керовану авіабомбу

Стовп диму піднімається після авіаудару по Костянтинівці Донецької області. Фото: Донбас/Telegram

Сьогодні вдень російська армія завдала авіаудару по Костянтинівці Донецької області. Попередньо, місто атаковане керованою авіабомбою. Про це повідомляють телеграм-канали «Донбас» та «Типова Костянтинівка».

Удару завдали приблизно о 16-й годині 12 липня.

«Щойно КАБ у районі Костянтинівки, з боку Торецька», — повідомив телеграм-канал «Донбас».

Офіційної інформації про постраждалих та руйнування внаслідок обстрілу на цю годину немає.

Нагадаємо, що вранці 12 липня місто Миколаївка в Краматорському районі Донецької області потрапило під обстріл армії РФ.