Россияне сегодня уже совершили 29 атак на Покровском направлении

Силы обороны Украины. Фото: Генштаб ВСУ

На Покровском направлении состоялось наибольшее количество боевых столкновений за сегодня. Об этом информирует Генеральный штаб ВСУ.



«С начала суток оккупанты совершили уже 29 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах Александрополя, Воздвиженки, Калиново, Сокола, Прогресса, Лозоватского, Новоалександровки, Карловки и Яснобродовки. Силы обороны сдерживают натиск и в настоящее время отбили 20 атак противника, девять боев — еще продолжаются. Потери врага уточняются», — говорится в сообщении.

Покровское направление самое горячее на линии фронта. Фото: deepstatemap.live

На Торецком направлении количество атак РФ возросло до 12. Сосредоточение усилий противника отмечается в районе Пивничного, Зализного и Нью-Йорка.



Украинские военные отбили девять атак противника, еще три боевых столкновения продолжаются. Всего с начала суток произошло 94 боевых столкновения.



Ранее сообщалось, что российские оккупанты продвинулись возле Воздвиженки и Роздоловки в Донецкой области.