Россияне сегодня уже совершили 29 атак на Покровском направлении

На Покровском направлении состоялось наибольшее количество боевых столкновений за сегодня. Об этом информирует Генеральный штаб ВСУ.
«С начала суток оккупанты совершили уже 29 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах Александрополя, Воздвиженки, Калиново, Сокола, Прогресса, Лозоватского, Новоалександровки, Карловки и Яснобродовки. Силы обороны сдерживают натиск и в настоящее время отбили 20 атак противника, девять боев — еще продолжаются. Потери врага уточняются», — говорится в сообщении.
Покровское направление самое горячее на линии фронта. Фото: deepstatemap.live
На Торецком направлении количество атак РФ возросло до 12. Сосредоточение усилий противника отмечается в районе Пивничного, Зализного и Нью-Йорка.
Украинские военные отбили девять атак противника, еще три боевых столкновения продолжаются. Всего с начала суток произошло 94 боевых столкновения.
Ранее сообщалось, что российские оккупанты продвинулись возле Воздвиженки и Роздоловки в Донецкой области.
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