Росіяни сьогодні вже здійснили 29 атак на Покровському напрямку

Сили оборони України. Фото: Генштаб ЗСУ

На Покровському напрямку відбулася найбільша кількість бойових зіткнень за сьогодні. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.



«З початку доби окупанти здійснили вже 29 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій біля Олександрополя, Воздвиженки, Калинового, Сокола, Прогресу, Лозуватського, Новоолександрівки, Карлівки та Яснобродівки. Сили оборони стримують натиск та на цей час відбили 20 атак противника, дев’ять боїв — ще тривають. Втрати ворога уточнюються», - йдеться у повідомленні.

Покровський напрямок найгарячіший на лінії фронту. Фото: deepstatemap.live

На Торецькому напрямку кількість атак РФ також зросла до 12. Зосередження зусиль ворога помітні неподалік Північного, Залізного та Нью-Йорка.



Українські воїни відбили дев’ять атак противника, ще три боєвих зіткнення тривають. Усього з початку доби сталося 94 бойові зіткнення.



Раніше повідомлялося, що російські окупанти просунулися біля Воздвиженки та Роздолівки на Донеччині.