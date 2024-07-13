В Донецкой области погиб полицейский — оккупанты атаковали его авто дроном

В Донецкой области погиб полицейский Дмитрий Петренко — российский дрон атаковал машину, в котором находился правоохранитель. Об этом сообщил глава Национальной полиции Украины Иван Выговский.

«Каждый день агрессор "охотится" на полицейских, которые являются прочным звеном Сил безопасности и обороны страны, помогают людям, спасают и защищают, к сожалению, часто ценой собственной жизни. Сегодня полицейская семья понесла невосполнимую потерю — при исполнении служебных обязанностей погиб еще один сотрудник», — написал Выговский в соцсетях.

Погибшему капитану полиции Петренко было 38 лет. Он начал службу в полиции еще в 2006 году.



У него остались жена, дочь и сын, родители.