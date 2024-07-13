Беспилотники РФ ночью атаковали Славянск, разрушен дом

Окраины Славянска Донецкой области были атакованы дронами в ночь на 13 июля. Об этом сообщил глава городской военной администрации Вадим Лях.



«Из-за попадания пострадал частный дом в районе Славкурорта. К счастью, обошлось без жертв», — сообщил он.



Как сообщалось, Силы обороны в ночь на субботу сбили четыре российских беспилотника в Донецкой и Харьковской областях.



За 12 июля из-за российских обстрелов погибли 6 жителей Донецкой области: 4 в Мирнограде и 2 в Константиновке. Еще 22 человека в области за сутки получили ранения.

