На Донеччині загинув поліцейський — окупанти атакували його авто дроном

На Донеччині загинув поліцейський Дмитро Петренко — російський дрон атакував машину, в якій знаходився правоохоронець. Про це повідомив голова Національної поліції України Іван Вигівський.

«Щодня агресор "полює" на поліцейських, які є міцною ланкою Сил безпеки та оборони країни, допомагають людям, рятують і захищають, на жаль, часто ціною власного життя. Сьогодні поліцейська родина зазнала непоправної втрати — під час виконання службових обов'язків загинув ще один співробітник», — написав Вигівський у соцмережах.

Загиблому капітану поліції Петренко було 38 років. Він розпочав службу в поліції ще 2006 року. У нього залишилися дружина, дочка та син, батьки.