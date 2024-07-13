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На Донеччині загинув поліцейський — окупанти атакували його авто дроном

13 липня 2024, 12:15

На Донеччині загинув поліцейський — окупанти атакували його авто дроном

На Донеччині загинув поліцейський — окупанти атакували його авто дроном

На Донеччині загинув поліцейський Дмитро Петренко — російський дрон атакував машину, в якій знаходився правоохоронець. Про це повідомив голова Національної поліції України Іван Вигівський. 

«Щодня агресор "полює" на поліцейських, які є міцною ланкою Сил безпеки та оборони країни, допомагають людям, рятують і захищають, на жаль, часто ціною власного життя. Сьогодні поліцейська родина зазнала непоправної втрати — під час виконання службових обов'язків загинув ще один співробітник», — написав Вигівський у соцмережах.

Загиблому капітану поліції Петренко було 38 років. Він розпочав службу в поліції ще 2006 року. У нього залишилися дружина, дочка та син, батьки.

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