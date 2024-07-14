В результате атак на Донетчине за сутки погибли 6 жителей, еще 11 — травмированы

За минувшие сутки, 13 июля, российские оккупанты обстреляли Донецкую область. В результате атак шесть жителей погибли, также известно об 11 травмированных. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.



«За 13 июля россияне убили 6 жителей Донетчины: 2 в Новоочеретоватом и Прогрессе, 1 в Константинопольском и Новоселовке Первой», — отметил он.





По словам Филашкина, еще 11 человек получили ранения.



С начала полномасштабной войны в Донецкой области погибли 2091 человек, получили ранения — 5400. Общее количество жертв россиян в Донецкой области подано без учета Мариуполя и Волновахи.



Ранее мы писали, что войска РФ продвинулись возле Воздвиженки на Покровском направлении в Донецкой области.