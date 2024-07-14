Внаслідок атак на Донеччині за добу загинули 6 жителів, ще 11 — травмовані

Минулої доби, 13 липня, російські окупанти обстріляли Донецьку область. Внаслідок атак шість мешканців загинули, також відомо про 11 травмованих. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



«За 13 липня росіяни вбили 6 жителів Донеччини: 2 в Новоочеретуватому і Прогресі, 1 у Костянтинопільському і Новоселівці Першій», — зазначив він.





За словами Філашкіна, ще 11 людей отримали поранення.



З початку повномасштабної війни на Донеччині загинула 2091 особа, отримали поранення — 5400. Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подано без урахування Маріуполя та Волновахи.



Раніше ми писали, що війська РФ просунулися біля Воздвиженки на Покровському напрямку на Донеччині.