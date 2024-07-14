РФ на этой неделе применила более 700 управляемых авиабомб по Украине — Зеленский

Зеленский назвал количество авиабомб, которые были запущены РФ. Фото: ОП

Российская Федерация с 8 июля запускала по Украине авиабомбы, ударные дроны-камикадзе и ракеты. Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что только управляемых авиационных бомб было 700. Об этом он написал в Telegram-канале.



«Только с начала этой недели Россия применила против Украины более 700 управляемых авиационных бомб, более 170 ударных беспилотников различных типов и почти 80 ракет», — отметил он.



По словам главы государства, каждый партнер Украины может повлиять на эту ситуацию, в частности, предоставить защиту в виде ПВО.



«И Украина благодарна всем нашим друзьям, кто именно так делает. Вместе одолеем зло», — резюмировал он.



Ранее мы писали, что силы и средства противовоздушной обороны 14 июля сбили две ракеты и четыре беспилотника.