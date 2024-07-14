Более 130 населенных пунктов Донетчины остаются без света — Минэнерго

По состоянии на утро 14 июля 131 населенный пункт Донецкой области остается без электроснабжения. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства энергетики.



«На утро остается без напряжения 131 населенный пункт, всего — 80,5 тыс. абонентов», — говорится в сообщении.



В ведомстве отметили, то из-за российских обстрелов за прошедшие сутки обесточены 1,1 тыс. абонентов в 8 населенных пунктах. Энергетики дали свет 4,2 тыс. абонентам в 3 населенных пунктах.



Ранее мы писали, что в правительстве решили отменить для украинцев, принадлежащих к уязвимым категориям, плату за газ. Они смогут бесплатно получить это топливо для использования зимой.