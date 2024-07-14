Понад 130 населених пунктів Донеччини залишаються без світла — Міненерго

Станом на ранок 14 липня 131 населений пункт Донецької області залишається без електропостачання. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства енергетики.



«На ранок залишається без напруги 131 населений пункт, всього — 80,5 тис. абонентів», — йдеться в повідомленні.



У відомстві зазначили, що через російські обстріли минулої доби знеструмлено 1,1 тис. абонентів у 8 населених пунктах. Енергетики дали світло 4,2 тис. абонентам у 3 населених пунктах.



Раніше ми писали, що в уряді вирішили скасувати для українців, які належать до вразливих категорій, плату за газ. Вони зможуть безкоштовно отримати це паливо для використання взимку.