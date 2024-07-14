С конца июля ситуация со светом улучшится — Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметил, что уже в этом месяце, с 20-х числах июля улучшится ситуация с электроснабжением. Об этом он написал на своей Facebook-странице.



«Ситуация в энергетике должна улучшиться уже с 20-х чисел этого месяца. Продолжаем децентрализацию энергетики», — отметил он.



Кроме того, по словам Шмыгаля, у правительства есть программы поддержки для домохозяйств, ОСМД, малого и среднего бизнеса, крупного бизнеса, чтобы все могли установить дополнительную генерацию.



«Это и солнечные панели, и ветряки, и мини-ТЭЦ. Даем гранты и льготные кредиты. Вместе выстоим», — резюмировал премьер.



Ранее мы писали, что по состоянии на утро 14 июля 131 населенный пункт Донецкой области остается без электроснабжения.