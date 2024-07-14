З кінця липня ситуація зі світлом покращиться — Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зазначив, що вже цього місяця, у 20-х числах липня, покращиться ситуація з електропостачанням. Про це він написав на своїй фейсбук-сторінці.
«Ситуація в енергетиці має покращитися вже з 20-х чисел цього місяця. Продовжуємо децентралізацію енергетики», — зазначив він.
Крім того, за словами Шмигаля, уряд має програми підтримки для домогосподарств, ОСББ, малого та середнього бізнесу, великого бізнесу, щоб усі могли встановити додаткову генерацію.
Це і сонячні панелі, і вітряки, і міні-ТЕЦ. Даємо гранти та пільгові кредити. Разом вистоїмо», — резюмував прем'єр.
Раніше ми писали, що станом на ранок 14 липня 131 населений пункт Донецької області залишається без електропостачання.
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