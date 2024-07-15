Испания стала победителем Евро-2024

Сборная Испании в четвёртый раз стала чемпионом Европы по футболу. Фото: Getty Images

Сборная Испании в четвертый раз в своей истории стала чемпионом Европы по футболу, добавив в свою коллекцию титулов 1964, 2008, 2012 годов еще и Евро-2024.

В финальном матче, который прошел 14 июля в Берлине, они обыграли сборную Англии со счётом 2:1.

Испанцы выиграли все матчи этим летом в Германии, больше владели мячом и в финальной игре. Статистика владения мячом порой приближалась к 70%. Территориальное преимущество воплотилось в забитые мячи во втором тайме. Нико Уильямс, пожалуй, самый заметный игрок финала, точно пробил после паса Ламина Ямаля.

Дальше последовали новые эпизоды у ворот Джордана Пикфорда, которому не единожды приходилось выручать свою команду.

Вместе с тем англичанам удалось отыграться. Вышедший на замену Коул Палмер отправил мяч в сетку из-за пределов штрафной на 73-й минуте.

Но все же на 86-й сработал и джокер Луиса де ла Фуэнте. Микель Ойарсабаль в касание замкнул прострел Кукурельи слева. На очередной камбэк просто не хватило времени.

С 2001 года ни одна испанская команда — на уровне клуба или национальной сборной — не проиграла ни одного международного финала.