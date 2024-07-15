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Іспанія стала переможцем Євро-2024

15 липня 2024, 07:27

Іспанія стала переможцем Євро-2024

Збірна Іспанії вчетверте стала чемпіоном Європи з футболу. Фото: Getty Images Збірна Іспанії вчетверте стала чемпіоном Європи з футболу. Фото: Getty Images

Збірна Іспанії вчетверте у своїй історії стала чемпіоном Європи з футболу, додавши до своєї колекції титулів 1964, 2008, 2012 років ще й Євро-2024.

У фінальному матчі, що пройшов 14 липня у Берліні, вони обіграли збірну Англії з рахунком 2:1.

Іспанці виграли всі матчі цього літа в Німеччині, більше володіли м'ячем і у фінальній грі. Статистика володіння м'ячем часом наближалася до 70%. Територіальна перевага втілилася у забиті м'ячі у другому таймі. Ніко Вільямс, мабуть, найпомітніший гравець фіналу, точно пробив після пасу Ламіна Ямаля.

Далі були нові епізоди біля воріт Джордана Пікфорда, якому неодноразово доводилося виручати свою команду.

Водночас англійцям вдалося відігратися. Коул Палмер, який вийшов на заміну, відправив м'яч у сітку з-за меж штрафного майданчика на 73-й хвилині.

Але все ж таки на 86-й спрацював і джокер Луїса де ла Фуенте. Мікель Ойарсабаль у дотик замкнув простріл Кукурельї ліворуч. На черговий камбек просто забракло часу.

З 2001 року жодна іспанська команда – на рівні клубу чи національної збірної – не програла жодного міжнародного фіналу.

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