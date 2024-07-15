Россияне продвинулись возле четырех населенных пунктов Донецкой области — DeepState

Войска РФ имеют продвижение возле четырех населенных пунктов Донецкой области. Карта: DeepState

Российские войска продвинулись в Пивденном, у Прогресса, Новоселовки Первой и Яснобродовки Донецкой области. Об этом по данным на вечер 14 июля сообщили военные аналитики украинского проекта DeepState.

Ранее ресурс сообщил, что российские оккупанты захватили поселок Урожайное Волновахского района Донецкой области.

«Враг оккупировал Урожайное», — говорится в сообщении.

Также сообщалось, что россияне продвинулись возле Александрополя и в Макеевке.