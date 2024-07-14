Россияне захватили поселок под Волновахой — аналитики

РФ оккупировала Урожайное. Фото: скрин

Российские оккупанты захватили поселок Урожайное Волновахского района Донецкой области. Об этом сообщили военные аналитики украинского проекта DeepState.



«Враг оккупировал Урожайное», — говорится в сообщении.



По предварительной информации, россияне продвинулись возле Александрополя, Новоселовки Первой и в Макеевке.



Сейчас продолжаются бои в Зализном и Клещеевке.





Ранее мы писали, что войска РФ продвинулись возле Воздвиженки на Покровском направлении в Донецкой области.