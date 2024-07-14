Россияне захватили поселок под Волновахой — аналитики

Российские оккупанты захватили поселок Урожайное Волновахского района Донецкой области. Об этом сообщили военные аналитики украинского проекта DeepState.
«Враг оккупировал Урожайное», — говорится в сообщении.
По предварительной информации, россияне продвинулись возле Александрополя, Новоселовки Первой и в Макеевке.
Сейчас продолжаются бои в Зализном и Клещеевке.
Ранее мы писали, что войска РФ продвинулись возле Воздвиженки на Покровском направлении в Донецкой области.
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