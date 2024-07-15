Росіяни просунулися біля чотирьох населених пунктів Донецької області — DeepState

Війська РФ мають просування біля чотирьох населених пунктів Донецької області. Карта: DeepState

Російські війська просунулися в Південному, біля Прогресу, Новоселівки Першої та Яснобродівки Донецької області. Про це, за відомостями на вечір 14 липня, повідомили військові аналітики українського проєкту DeepState.

Раніше ресурс повідомив, що російські окупанти захопили селище Урожайне Волноваського району Донецької області.

«Ворог окупував Урожайне», — йдеться у повідомленні.

Також повідомлялося, що росіяни просунулися біля Олександрополя та у Макіївці.