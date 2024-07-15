Удар по Мирнограду: под завалами дома ищут супружескую пару

Россияне обстреляли Мирноград. Фото: полиция

Поисково-спасательные работы в пятиэтажном доме в Мирнограде продолжаются. Под завалами могут находиться два человека. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Донецкой области.



«Ищут супружескую пару: 67-летнюю женщину и 69-летнего мужчину», — говорится в сообщении.





Как известно, в результате авиаобстрела российских оккупантов погибла 40-летняя женщина. Семеро жителей получили ранения: 60 и 84-летние мужчины и пять женщин в возрасте 34, 40, 53,70, 82 года.



Ранее мы писали, что россияне ударили по городу двумя управляемыми авиабомбами УМПБ Д-30СН. В результате обстрела разрушен подъезд пятиэтажного дома.