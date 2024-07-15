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Удар по Мирнограду, есть жертва и пострадавшие: продолжаются поисковые работы

15 июля 2024, 09:42

Удар по Мирнограду, есть жертва и пострадавшие: продолжаются поисковые работы

Россияне атаковали Мирноград. Фото: прокуратура Россияне атаковали Мирноград. Фото: прокуратура

Город Мирноград Донецкой области вечером 14 июля попал под российский обстрел, один из снарядов попал в многоквартирній дом. В результате атаки один человек погиб, получили ранения — 7 человек. Об этом сообщили в пресс-службе Мирноградской ГВА.

«Ситуация под контролем Мирноградской городской военной администрации. За минувшие сутки наша громада несколько раз попала под вражеский обстрел. 1 человек погиб и 7 ранены», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что в городе продолжаются поисковые работы.

Также привлечены к ликвидации пожара спасательные подразделения.

В прокуратуре отметили, что погибла женщина 40 лет, еще шестеро гражданских в возрасте от 40 до 84 лет получили телесные повреждения различной степени тяжести.



«Четыре женщины и двое мужчин доставлены в больницу с минно-взрывными травмами, ушибами и резаными ранами. У двух пенсионеров, к тому же, диагностировано отравление угарным газом», — сообщили в ведомстве.

Предварительно, оккупанты ударили по городу «УМПБ Д-30СН». В населенном пункте повреждены жилые дома и детсад.

Ранее мы писали, что в Донецкой области 11 человек за 14 июля получили ранения

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