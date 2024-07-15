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Удар по Мирнограду: під завалами будинку шукають подружню пару

15 липня 2024, 13:17

Удар по Мирнограду: під завалами будинку шукають подружню пару

Росіяни обстріляли Мирноград. Фото: поліція Росіяни обстріляли Мирноград. Фото: поліція

Пошуково-рятувальні роботи у п'ятиповерховому будинку у Мирнограді тривають. Під завалами можуть перебувати двоє людей. Про це повідомили у пресслужбі поліції Донецької області.

«Шукають подружню пару: 67-річну жінку та 69-річного чоловіка», — йдеться у повідомленні.



Як відомо, внаслідок авіаобстрілу російських окупантів загинула 40-річна жінка. Семеро мешканців отримали поранення: 60 та 84-річні чоловіки та п'ять жінок у віці 34, 40, 53,70, 82 роки.

Раніше ми писали, що росіяни вдарили по місту двома керованими авіабомбами УМПБ Д-30СН. Внаслідок обстрілу зруйновано під'їзд п'ятиповерхового будинку.

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