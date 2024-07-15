В Белгородской области РФ столкнулись два поезда: погиб машинист

Два состава столкнулись Белгородской области России, погиб машинист. Иллюстративное фото

Электропоезд со скоростью 100 км/ч влетел в другой состав в Губкине Белгородской области Россия. Погиб один человек. Об этом сообщает российское издание Baza.

Отмечается, что ЧП произошло на Лебединском горно-обогатительном комбинате 13 июля. По данным «Базы», во время выезда одного поезда из тупика сработала ошибка.

«Техники начали разбираться с неисправностью, но, по предварительной информации, не закрепили состав тормозными башмаками — поезд скатился по уклону и на скорости около 100 км/ч врезался в другой поезд», — пишет Baza.

В кабине находились два сотрудника локомотивной бригады. С травмами их доставили в больницу Старого Оскола, где позже один из них скончался.